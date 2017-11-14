Наступна "Гра престолів": Amazon купив права на серіал за мотивами "Володаря перснів"

Amazon купив всесвітні права на нову телевізійну версію "Володаря перснів" Джона Роналда Руела Толкіна. Американський торгово-розважальний гігант, що конкурує з Netflix на полі відеоконтенту, підписав угоду зі спадковим трастом Толкіна, керуючим правами на його твори, передає Бі-бі-сі.

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Угода відкриває для Amazon можливість виробництва декількох сезонів теле - і відеопродукції на основі всесвіту "Середзем'я". Події нового серіалу розгортатимуться під час, що передував "Братству персня". Буде написаний оригінальний сценарій, де будуть діяти персонажі "Володаря перснів", а не чергова інтерпретація знаменитих книг.

За право отримати права на такий тип популярного у глядачів телепродукту змагалися, окрім Amazon, його найближчий конкурент Netflix, а також американський HBO. Якщо вірити чуткам, що активно циркулювали під час переговорів, угода обійшлася у 250 мільйонів доларів, за що майбутній продукт охрестили наступною "Грою престолів".

За даними голлівудських інсайдерів, крім багатомільйонних витрат на права, Amazon планує витрачати на кожну серію по 150 млн доларів. Знімати серіал компанія буде на власних студійних потужностях, а відповідність нових сюжетних ліній духу Толкіна буде відслідковувати траст, що керує його творчою спадщиною.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що прем'єра восьмого і останнього сезону "Гри престолів" відбудеться не раніше, ніж у 2019 році.