Кінець саги: актор привідкрив завісу таємниці закінчення зйомок фіналу "Гри престолів"

Актор Ліам Каннінгем, який виконує ролі Давос Сиворта в популярному серіалі "Гра престолів", розсекретив приблизний час закінчення зйомок саги. Як повідомляє NME, робота на знімальному майданчику триватиме з початку жовтня до літа 2018 року.

Слова Каннінгема підтверджують, що прем'єра восьмого і останнього сезону "Гри престолів" відбудеться не раніше, ніж у 2019 році.

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До речі, автори серіалу знімуть кілька варіантів фіналу через побоювання розголошення.