Ветеран комуністичного руху обраний прем'єр-міністром Непалу

Парламент Непалу в суботу обрав прем`єр-міністром країни ветерана Об`єднаної марксистсько-ленінської Компартії Мадхава Кумара НЕПАЛА, повідомляє Associated Press..

Це була очікувана подія, за М.НЕПАЛА готові були проголосувати 23 з 25 фракцій парламенту, зазначає агентство.

Залишаючи посаду прем`єр-міністра, лідер Комуністичної партії Непалу (маоїстської) Пушпа Камал ДАХАЛ (Прачанда) під час виступу перед депутатами обрушив град критики на Індію, президента країни, колишніх союзників по коаліції: 3 травня об`єднані марксисти-леніністи оголосила про вихід з коаліції на знак протесту проти відставки головнокомандуючого збройними силами, який не хотів зараховувати в армію 19 тисяч колишніх партизан-маоїстів. 4 травня 2009 року Прачанда подав у відставку сам, коли уряд не зміг призначити нового головнокомандувача (цю ініціативу заблокував президент країни Рам Баран ЯДАВ).

На думку П.ДАХАЛА, Індія продовжує поводитися як "старший брат" Непалу і тисне на політичних союзників маоїстов в Конституційних зборах, які виконують в Непалі роль парламенту.