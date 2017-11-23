Дженніфер Лоуренс і Даррен Аронофскі розсталися

27-річна Дженніфер Лоуренс і 48-річний Даррен Аронофскі більше не пара. Про це повідомляє People.

Вони були разом близько року. Останній раз вони разом відвідали церемонию Governors Awards 2017, що пройшла 11 листопада у Голлівуді. Однак інсайдери стверджують, що вже тоді вони були не парою, передає Ace Showbiz.

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За повідомленнями джерел з оточення знаменитостей, Лоуренс і Аронофскі зберегли дружні стосунки.

Раніше повідомлялося, що Бред Пітт шкодує про спільне життя з Анджеліною Джолі. В оточенні зіркової пари говорять, що цей роман спочатку був приречений через постійні драми і злість.