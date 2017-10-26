Алкоголізм і відвідування психотерапевта: Бред Пітт назвав стосунки з Анджеліною Джолі "12 роками жаху"

У травні цього року 53-річний Бред Пітт відверто розповів журналістам про те, як пережив розлучення з 42-річною Анджеліною Джолі. Актор натякнув на те, що у них вже давно були проблеми в шлюбі, через що він почав зловживати алкоголем.

Актор зізнався, що після розставання з дружиною почав відвідувати психотерапевта, щоб розібратися в собі. Днями журналісти видання Star повідомили, що Пітт тепер шкодує про спільне життя з Джолі і нібито називає їх стосунки "12 роками жаху".

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"Цей роман спочатку був приречений через постійні драми і злість. У них ніколи не було нічого спільного, крім відмінного сексу", - заявив інсайдер.

Анонімне джерело також повідомило, що інцидент на приватному лайнері, який і привів до розлучення, був логічним завершенням відносин. "Джолі ігнорувала чоловіка і звертала увагу тільки на дітей. Вони робили один одного нещасними. Його шлюб з Енджі був жахливим", - розповів анонім.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучилися у вересні 2016 року. Актриса подала на розлучення після того, як її чоловік підняв руку на їх прийомного сина Медокса, який заступився за матір під час суперечки.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Джолі розповіла, що підштовхнуло її до розлучення з Піттом.