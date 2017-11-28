У Німеччині п'яний чоловік у магазині напав з ножем на мера міста
08:46, 28 листопада 2017Світ
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Також постраждав співробітник магазину, який хотів допомогти потерпілому меру.
У Німеччині напали на мера / WAZ
У Німеччині чоловік з ножем напав на мера міста Альтена Андреаса Хольштейна і поранив його в шию. Про це повідомляє WAZ.
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Інцидент стався в одному з магазинів міста. 56-річний нападник під час події перебував у нетверезому стані. Перед тим, як ударити мера ножем, він голосно критикував політика.
Також постраждав співробітник магазину, який хотів допомогти потерпілому меру.
Хольштейн був госпіталізований. Повідомляється, що він з лікарні зв'язався зі своїми знайомими і розповів про надану йому допомогу.
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