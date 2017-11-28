Назване місце і дата весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбудеться у Віндзорському замку в травні наступного року. Про це повідомили в Кенсингтонському палаці, передає CNN.

Вінчання відбудеться в каплиці Св. Георгія при замку.

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Представник повідомив, що Маркл збереже громадянство США "в процесі становлення громадянкою Великобританії", але чи збереже вона згодом подвійне громадянство поки не відомо.

Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі заручився із зіркою серіалу "Форс-мажори" Меган Маркл.