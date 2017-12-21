Наречена принца Гаррі вперше відвідала Букінгемський палац з офіційним візитом (відео)

Актриса Меган Маркл вперше відвідала Букінгемський палац з офіційним візитом, повідомляє ТСН.

Читайте такожСтала відома дата весілля принца Гаррі і Меган Маркл (відео)Вона разом з принцом Гаррі побувала на традиційному різдвяному обіді Єлизавети II. Його королева зазвичай влаштовує за тиждень до Різдва і кличе туди всю монаршу родину, а це - більше трьох десятків людей.

На фото, які вдалося зробити британським журналістам, видно, що на обід Меган Маркл одягла чорну сукню з мереживом і діамантові сережки. На жаль, повністю сфотографувати вбрання актриси репортерам не вдалося.

Меган Маркл активно готується до весілля. Так, в мережі з'явилися фото її можливої весільної сукні.