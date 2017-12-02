ЗМІ: Єлизавета II не прийде на весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Королева Єлизавета II не буде присутня на церемонії одруження онука, незважаючи на те, що принц Гаррі і Меган Маркл отримали її особисте благословення.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на британські ЗМІ, які проаналізували королівські традиції. Єлизавета II не може бути присутньою на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл через старовинні закони англіканської церкви, яка категорично проти розлучень.

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Єлизавета II є головною покровителькою церкви в країні. Меган Маркл – католичка (їй доведеться змінити релігію до весілля), але найголовніше – вона розлучена. У шлюбі з продюсером Тревором Енгельсоном вона провела 2 роки, з 2011 по 2013 роки.

Подібний прецедент вже мав місце: Єлизавета II не відвідувала весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз. Тому цілком ймовірно, що на весіллі Меган і Гаррі навесні 2018 року її теж не буде.

Нагадаємо, 27 листопада Кенсінгтонський палац офіційно оголосив про заручини принца Гаррі і Меган Маркл. Майбутніх подружжя вже привітав брат Гаррі – принц Вільям з Кейт Міддлтон, а також батьки Меган Маркл.

Також новоспечені заручені взяли участь у першій спільній фотосесії і дали перше спільне інтерв'ю.