Меган Маркл випередила герцогиню Кембриджську в рейтингу найстильніших людей

Аналітична компанія Lyst опублікувала власний рейтинг людей, яких можна назвати іконами стилю.

Цікаво, що на 4-му місці опинилася Меган Маркл, актриса і наречена принца Гаррі, а герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон потрапила тільки на п'яту сходинку. Маркл обійшла Міддлтон на одну позицію в категорії "Модна ікона" або "Законодавець моди", передає "Сегодня".

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"Цього року Меган диктувала власний стиль і демонструвала речі таких британських брендів, як Barbour, Hunter і Burberry. Її увагу привертали й інші цікаві марки – наприклад, Misha Nonoo і Finlay and Co",- йдеться в повідомленні аналітиків Lyst.

Лідером рейтингу стала Ріанна. Другу сходинку посіла Селена Гомес, а третє місце віддали Беллі Хадід.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон, яка готується втретє стати мамою, продемонструвала стильний образ в соборі Святого Павла в Лондоні.