Прем'єр Ізраїлю вперше визнав право палестинців на свою державу

У неділю, 14 червня, ізраїльський прем`єр Біньямін Нетаніягу вперше з моменту приходу на свою посаду визнав право палестинців на створення незалежної держави. Натомість він зажадав їх повного роззброєння, повідомляє AFP.

Як другу умову прем`єр назвав визнання палестинцями Ізраїлю єврейською державою. Раніше представники палестинської сторони неодноразово заявляли, що готові визнати Ізраїль в рамках кордонів 1967 року, до того, як були окуповані Сектор Газа і Західний берег, проте ізраїльська сторона цю вимогу відкидала.

У травні Нетаніягу в розмові з президентом США Бараком Обамою зобов`язався якнайшвидше почати переговори з палестинцями, однією з цілей яких мало стати визнання їх права на свою державу.

Проте експерти не раз висловлювали побоювання у зв`язку з можливим провалом палестино-ізраїльських переговорів під керівництвом Нетаніягу. Зокрема, вони вказували на жорстку позицію щодо палестинців міністра закордонних справ Ізраїлю Авігдора Лібермана.

Незабаром після промови Нетаніягу на неї надійшла реакція від палестинської і американської сторін. Представник ХАМАС розкритикував його виступ, заявивши, що він "відображає расистську і екстремістську ідеологію" прем`єра Ізраїлю.

Негативно промову Нетаніягу оцінив і офіційний представник президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса, повідомляє Reuters. Зокрема, він заявив, що вимога роззброєння палестинців "не приведе до повноцінного і справедливого світу".

Тим часом прес-секретар Обами Роберт Гіббс висловив підтримку ізраїльському прем`єрові з боку Білого дому, назвавши його слова про можливість визнання палестинської держави "важливим кроком".

Лента.ру