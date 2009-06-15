Путін попросив своїх міністрів не ображатися на білорусів

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін закликав російських міністрів акуратніше висловлюватися на адресу Білорусі і не ображатися на білорусів. «Некоректно, недобре ображатися. Криза, стомлюваність, стреси. До речі, потрібно бути акуратнішими у висловах і потрібно знати, що говорити і де говорити, проявляти стриманість. У політиці ображатися - не найкращий розвиток подій», - сказав Путін на засіданні президії уряду. За словами прем`єра, треба пам`ятати про державні інтереси «Я виховувався на ленінградській вулиці, де у нас в таких випадках говорили: «хто як обзивається, так і називається». Але в політиці потрібно керуватися іншими міркуваннями, говорити про інтереси держави і народу», - цитують Путіна РІА "Новини".