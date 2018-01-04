Перемога на виборах спочатку не входила у плани Трампа і стала шоком для нього - ЗМІ

15:06, 04 січня 2018
Світ
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Трамп планував закінчити кампанію "з куди більш могутнім брендом і небаченими досі можливостями", але в підсумку пішов далі і став президентом США.

Дональд Трамп / REUTERS

Дональд Трамп не планував стати президентом, а коли вперше дізнався, що стане - був охоплений жахом. Про це йдеться у книзі журналіста Майкла Уолффа "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), яка повинна вийти в цьому році.

Книга написана за підсумками більше ніж 200 інтерв'ю з самим президентом, його найближчим оточенням і іншими високопоставленими співробітниками Білого дому і впливовими американськими політиками. В уривку з книги, який публікує Times, міститься сенсаційне зізнання, передає Бі-бі-сі.

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Виявляється, аж до оголошення підсумків голосування ні сам Трамп, ні його зять Джаред Кушнер - по суті справи голова виборчої кампанії нинішнього президента - не сумнівалися: їхній авантюрі скоро прийде кінець. Всі навколо Трампа були впевнені не тільки в тому, що президентом йому не стати, але і в тому, що ставати таким йому просто не слід.

По мірі просування виборчої кампанії Трамп зберігав спокій. Його кінцевою метою, насправді, ніколи не була перемога. "Я можу стати найбільш знаменитою людиною в світі", - говорив він своєму помічникові Сему Нанбергу. Його давній друг Роджер Ейлз, колишній глава відділу новин телекомпанії Fox, любив говорити: "Щоб зробити кар'єру на телебаченні, починати потрібно з висунення себе у президенти". Так і Трамп, спонукуваний Ейлзом, поширював чутки про телеканал Трампа. "Я вийду з кампанії, - запевняв він свого приятеля, - з куди більш могутнім брендом і небаченими досі можливостями".

Трамп не тільки ігнорував потенційні конфлікти інтересів між посадою, за яку він бився, і власним бізнесом і нерухомістю, він ще й навмисно зухвало відмовлявся оприлюднити дані про своїх податки. Навіщо йому було це робити? Після програшу він неймовірно прославиться, придбавши ще й ореол мученицької жертви Хілларі. Його дочка Іванка і зять Джаред стануть відомими на весь світ знаменитостями. Стів Беннон стане фактично на чолі реакційного вкрай правого "Руху чаювання". Публіцистка Келліенн Конвей стане телезіркою. Меланія Трамп, яку чоловік запевняв у тому, що президентом йому не стати, зможе повернутися до свого світу світських обідів і прийомів. Поразка було всім на руку. Поразка стала б перемогою.

Незабаром після 20.00 в день виборів, коли несподіваний результат - ймовірна перемога Трампа - ставав все більш і більш очевидним, його син говорив своєму приятелеві, що батько, якого він називав просто Ді-Джей-Ті, виглядав так, ніби йому привидівся привид. Меланія була в сльозах - і це були зовсім не сльози радості. Протягом менш ніж години, як згадував потім без всякого розчулення Стів Беннон, збитий з пантелику, збентежений Трамп все більше і більше перетворювався на Трампа, охопленого жахом. Але попереду була ще остаточна трансформація: Дональд Трамп раптово насправді повірив у те, що він гідний і в повній мірі здатний стати президентом Сполучених Штатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що його колишній помічник Беннон втратив здоровий глузд.

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