Британський міністр пішла у відставку через інформацію про несплату податків

Міністр фінансів Великої Британії Кітті АШЕР пішла у відставку через повідомлення про те, що вона ухилилася від сплати податків.

Як повідомляє радіо “Свобода”,раніше в ЗМІ з`явилася інформація, що міністр у 2007 році продала свій другий будинок як перший і завдяки цьому уникнула сплати податку на прибуток від реалізації майна.

К.АШЕР заявила, що своєї провини не визнає, але йде у відставку, аби не нашкодити іміджу уряду.

На посаду міністра фінансів призначено міністра у справах місцевого самоврядування Сару МАККАРТІ-ФРАЙ.