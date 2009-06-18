Британський міністр пішла у відставку через інформацію про несплату податків
08:54, 18 червня 2009Світ
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Своєї провини не визнає
Міністр фінансів Великої Британії Кітті АШЕР пішла у відставку через повідомлення про те, що вона ухилилася від сплати податків.
Як повідомляє радіо “Свобода”,раніше в ЗМІ з`явилася інформація, що міністр у 2007 році продала свій другий будинок як перший і завдяки цьому уникнула сплати податку на прибуток від реалізації майна.
К.АШЕР заявила, що своєї провини не визнає, але йде у відставку, аби не нашкодити іміджу уряду.
На посаду міністра фінансів призначено міністра у справах місцевого самоврядування Сару МАККАРТІ-ФРАЙ.
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