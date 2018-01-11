"Найкрутіша мавпочка": мама темношкірого хлопчика з расистської реклами H&M прокоментувала скандал

Мати 5-річного хлопчика-моделі з реклами H&M, який одягнув для кампейн худі з написом "Краща мавпа в джунглях", Террі Манго, відреагувала на скандал, який вибухнув . На її думку, звинувачення рітейлера одягу в расизмі є "непотрібним". Про це пишуть на The Daily Mail.

Жінка зі Стокгольма, Швеція, вирішила написати про свою позицію в коментарях в Facebook, де закликала видатних знаменитостей припинити звинувачувати бренд одягу.

За її словами, Террі не зрозуміла обурення, яке спровокувала реклама.

"Я мама, і це одна модель одягу з сотень інших, в яких позував мій син. Ця проблема непотрібна. Досить вити як вовк про це весь час. Переборіть це", – зазначила Террі Манго в одному з постів компанії, який згодом був вилучений.

В іншому повідомленні вона додала: "Це мій син ... Він брав участь у всіх фотозйомках одягу і це було не виключення. Але кожен має право на свою думку про це".

У відповідь на висловлювання одного з користувачів Facebook, який запитав про її позицію, Манго підсумувала, що це "не її образ мислення", хоча "кожен має право на свою думку".

До речі, на скандал одним з перших відреагував відомий канадський репер The Weeknd, який офіційно заявив, що після цієї реклами відмовляється співпрацювати з компанією H&M.