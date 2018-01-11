Трамп сумнівається, що буде проходити допит у спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвав «малоймовірним» допит у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

Про це пише "Радіо свобода".

«Побачимо, що відбуватиметься, але навіть допит виглядає малоймовірним», – сказав Трамп.

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Він додав, що «жодної змови» між учасниками його президентської кампанії й Росією не було.

За інформацією американських ЗМІ, цього тижня Мюллер нібито заявив адвокатам Трампа про бажання допитати президента.

Дональд Трамп регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це «полюванням на відьом». Чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у відповідних зв’язках.