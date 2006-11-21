Розпочинається судовий процес над найбагатшою людиною Італії

У Мілані розпочинається судовий процес у справі колишнього прем`єр-міністра Італії, а нині лідера правої опозиції Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

Він звинувачується у фінансових махінаціях під час купівлі-продажу прав на показ американських фільмів на італійському телебаченні, повідомляє NEWSru.

Разом із С.БЕРЛУСКОНІ у цій справі проходять ще 13 чоловік - співробітники і ділові партнери компанії "Медіасет", які належить екс-прем`єру. За даними звинувачення, схеми, що практикуються компанією, дозволяли їй приховувати свої доходи від податкових органів і створювати нелегальні "чорні" фонди. Самому С.БЕРЛУСКОНІ загрожує тюремний строк до шести років.

Перше засідання буде присвячене процедурним питанням. Найімовірніше, С.БЕРЛУСКОНІ не буде на ньому присутній. Перші слухання призначені на 13 березня наступного року. Процес обіцяє затягтися на місяці або навіть роки.

Найбільший медіа-магнат і найбагатша людина Італії С.БЕРЛУСКОНІ неодноразово знаходився під судом по звинуваченню у фінансових махінаціях. Суд кілька разів визнавав його винним і засуджував до різних строків тюремного ув`язнення. Проте щоразу апеляційні суди скасовували ці вироки внаслідок закінчення строку давності або відсутністю складу злочину.