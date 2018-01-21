Внаслідок стрілянини в готелі у Кабулі загинуло мінімум п'ять осіб

Внаслідок перестрілки у готелі в столиці Афганістану Кабулі загинуло п’ять осіб. Ще шістьох поранено, у тому числі троє правоохоронців.

Вже п’ять поверхів готелю очищені від повстанців, врятовано близько сотні людей, з яких 16 іноземці, повідомляє Tolo News з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Афганістану.

За словами речника Міністерства внутрішніх справ Наджиба Даніша, станом на 8.30 за місцевим часом двох повстанців було ліквідовано. Правоохоронці продовжують шукати ще одного чи двох бойовиків.

Як повідомляє видання, всі загиблі та поранені були громадянами Афганістану. Полонених немає.

Як повідомляв УНІАН, група з чотирьох бойовиків напала на Intercontinental Hotel у столиці Афганістану Кабулі й влаштувала перестрілку із силами безпеки.