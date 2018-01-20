Бойовики напали на готель Intercontinental у Кабулі

Група з чотирьох бойовиків напала на Intercontinental Hotel у столиці Афганістану Кабулі й влаштувала перестрілку із силами безпеки.

Читайте такожУ Кабулі смертник підірвав себе неподалік від посольства США: десятки загиблих

Менеджер готелю Ахмад Харіс Наяб повідомив, що нападники змогли проникнути до готелю, й люди бігли під пострілами з усіх боків, але він нічого не зміг сказати про будь-які жертви, передає Reuters.

Представник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш не виключив, що серед бойовиків були смертники.

Готель розташований на вершині пагорба й посилено охороняється, як і більшість громадських будівель у Кабулі, раніше був атакований бойовиками Талібану в 2011 році. Він є одним із двох основних готелів класу люкс у Кабулі й використовується для проведення заходів, у тому числі конференцій за участю урядовців.

У четвер, 18 січня Посольство США в Кабулі попередило громадян Сполучених Штатів про можливий напад екстремістських груп на готелі в Кабулі.