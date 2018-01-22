Facebook змусив нащадка Міклухо-Маклая видалити фото з напівоголеними папуасками

Адміністрація соцмережі Facebook заблокувала сторінку нащадка дослідника Миколи Міклухо-Маклая через фото з жителями Нової Гвінеї, де була зображена напівоголена жінка, передає РБК.

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За словами Миколи Міклухо-Маклая, мова йде про знімок, на якому він зображений з групою папуасів у національних костюмах - жінки племені традиційно ходять з оголеними грудьми. "Спочатку я не міг зайти в Facebook, потім мені прийшло повідомлення, будь ласка, видаліть цю фотографію, і ми розблокуємо", - розповів він.

"Адміністратор Facebook відповів, що системний адміністратор вирішує, чи є публікація культурною спадщиною або це просто картини з голою жінкою", - зазначив праправнук дослідника.

Міклухо-Маклай, який є директором фонду імені Міклухо-Маклая і займається етнографічними дослідженнями, резюмував, що в результаті "залишилося привітання без фото".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Індонезії плем'я викопало трупи родичів для сімейного фото.