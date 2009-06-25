Німеччина полічила своїх мусульман

Згідно із дослідженням, проведеним на замовлення міністерства внутрішніх справ ФРН, у країні налічується 4,3 мільйона мусульман. Цифра виявилася більшою, ніж припускали: раніше вважалося, що в Німеччині живуть максимум 3,5 мільйона мусульман, повідомляє Die Welt.

Мусульмани, таким чином, становлять 5,2 відсотка населення ФРН. При цьому 45 відсотків мають німецьке громадянство, а 55 відсотків - громадянство інших держав.

Більшість: 2,5 мільйона, або 63,2 відсотка - приїхали до країни з Туреччини. Другу за чисельністю групу становлять мусульмани - вихідці з Південної і Східної Європи (13,6 відсотка).

Ще 8 відсотків мусульман, які живуть у Німеччині, приїхали з Близького Сходу і 7 відсотків - з Північної Африки. 98 відсотків всіх мусульман живуть у "старих федеральних землях", які до об`єднання 1990 року входили у ФРН. У землі Північний Рейн-Вестфалія живе кожен третій мусульманин.

75 відсотків німецьких мусульман - сунніти, 7 відсотків - шиїти. Ще 13 відсотків зараховують себе до алавітів. Біля однієї третини вважають себе "глибоко віруючими", і ще 50 відсотків заявляють про те, що є "скоріше віруючими".

Особливо яскраво релігійність виражена у вихідців з Туреччини і Північної Африки. За винятком тих, що приїхали з Центральної Азії і Ірану, більшість німецьких мусульман дотримуються релігійних настанов у харчуванні і постують. Особливо це відноситься до суннітів.

Носіння хустки серед мусульманських жінок найбільш поширене серед представниць першого покоління мігрантів - хустку носить кожна четверта. У другому поколінні частка жінок в хустках становить 17 відсотків.

Близько 10 відсотків мусульманських учнів, які відвідують німецькі школи, не беруть участь в уроках фізкультури, де одночасно займаються хлопчики і дівчатка. Три з чотирьох мусульман, які живуть у ФРН, висловилися за введення в країні релігійного ісламського навчання.

Лента.ру