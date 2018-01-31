Пентагон показав перехоплення російським Су-27 літака-розвідника біля берегів Криму (відео)
01:20, 31 січня 2018Світ
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На відео видно як винищувач підлітає до американського EP-3E Aries II на південь від Ялти.
Військово-морські сили США опублікували відеоролик перехоплення російським винищувачем Су-27 розвідувального літака США біля берегів окупованого Криму.
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На відео видно як винищувач підлітає до американського EP-3E Aries II на південь від Ялти. Нахилившись вправо від американського літака Су-27 демонструє ракети класу повітря-повітря.
Раніше повідомлялося, що російський військовий літак здійснив перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.
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