Трамп просить обмежити допомогу країнам, які не визнають Єрусалим столицею Ізраїлю

Президент США нагадав, що у 2016 році Вашингтон надав тим країнам, які виступили проти цього визнання, понад 20 млрд доларів допомоги.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп просить Конгрес обмежити надання допомоги тим країнам, які відмовились визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та проголосували проти цього визнання на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це глава Білого дому повідомив під час першого щорічного виступу з промовою «Про стан держави» (State of the Union) перед обома палатами Конгресу США.

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Він нагадав, що минулого місяця здійснив кроки щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю, які до того одноголосно були схвалені Сенатом.

«Невдовзі після цього десятки країни на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй проголосували проти суверенного права Америки щодо прийняття цього рішення. У 2016 році американські платники податків щедро надіслали цим самим країнам понад 20 млрд доларів у вигляді допомоги», - наголосив Трамп.

«Саме тому сьогодні я прошу Конгрес схвалити законодавство для сприяння забезпеченню того, щоб американська закордонна допомога у доларах завжди слугувала американським інтересам та лише надходила до друзів Америки, а не ворогам», - додав президент США.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Трамп оголосив, що Сполучені Штати в односторонньому порядку визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. Він також пообіцяв перенести туди посольство США з Тель-Авіва.

Це рішення викликало різкий осуд світової громадськості і спровокувало хвилю заворушень в Єрусалимі і на палестинських автономних територіях. Під час сутичок демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули дві людини, понад 700 дістали поранення.

Україна та Грузія не брали участі в голосуванні щодо резолюції ООН, яка відкидає визнання Сполученими Штатами Єрусалиму столицею Ізраїлю. За словами представників української делегації в ООН, таким чином вони висловили свою позицію, що таке голосування не сприятиме зменшенню напруги в регіоні, а статус Єрусалима має бути вирішений лише шляхом мирних переговорів.