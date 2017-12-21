Українська делегація пояснила відмову від голосування в ООН щодо статусу Єрусалима – ЗМІ

23:19, 21 грудня 2017
Політика
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Українська делегація вважає, що голосування щодо Єрусалиму не сприяло зменшенню напруги в регіоні.

Штаб-квартира ООН / REUTERS

Україна та Грузія не брали участі в голосуванні щодо резолюції, яка відкидає визнання Сполученими Штатами Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Про це з посилання на повідомлення іноземних ЗМІ передає Голос Америки.

За словами представників української делегації в ООН, таким чином вони висловили свою позицію, що таке голосування не сприятиме зменшенню напруги в регіоні, а статус Єрусалима має бути вирішений лише шляхом мирних переговорів.

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Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Трамп оголосив, що Сполучені Штати в односторонньому порядку визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. Він також пообіцяв перенести туди посольство США з Тель-Авіва. Це рішення викликало різкий осуд світової громадськості і спровокувало хвилю заворушень у Єрусалимі та на палестинських автономних територіях. Під час зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули дві людини, більше 700 отримали поранення.

20 грудня, Трамп пригрозив позбавити фінансової допомоги країни, які підтримають резолюцію ООН, яка засуджує визнання Єрусалиму як столиці Ізраїлю. "Вони беруть у нас сотні мільйонів та навіть мільярди доларів і голосують проти нас, - сказав президент США. - Ну і нехай голосують. Ми на цьому сильно зекономимо. Нам все одно".

Сьогодні, 21 грудня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. 

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Теги: #статус Єрусалима#голосування щодо Єрусалима