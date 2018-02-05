У Європарламенті констатували посилення репресій в РФ перед виборами президента

У Європарламенті вважають, що чим ближче до президентських виборів, тим більше російська влада репресує критично налаштованих.

Європейському парламенті констатують, що чим ближче до президентських виборів, які пройдуть 18 березня в Росії, тим більше влада цієї країни репресує критично налаштованих громадян з числа опозиції та правозахисників. Це повинно бути припинено.

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Про це йдеться у заяві глави делегації Європарламенту в Комітеті співпраці ЄС-РФ Отмара Караса, розповсюдженій у понеділок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

«Чим ближче президентські вибори 18 березня 2018 року, тим більше російська влада репресує критичні голоси опозиції та правозахисників в країні. Росія вступає в дедалі більш негативні тенденції під час президентських виборів ", - сказав він на засіданні Комітету парламентського співробітництва.

У цьому зв’язку Карас закликав російську владу змінити ситуацію, підтримуючи основні свободи, стосовно яких вони взяли зобов’язання.

Глава делегації ЄС також висловив підтримку та солідарність з громадянами Росії, які борються за повагу прав людини та свободи висловлення, об'єднань та зборів у країні. Він також закликав негайно звільнити голову офісу Меморіалу в Чечні Оюба Титієва.