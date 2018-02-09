Ескалація у Сирії: Тіллерсон вирушає на Близький Схід

Під час цієї поїздки Тіллерсон очолить делегацію США на міністерській зустрічі глобальної коаліції зі знищення угруповання «Ісламська держава» в Кувейті і візьме участь в конференції з відбудови Іраку, яка розпочнеться 13 лютого.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон вирушає на Близький Схід на тлі зростання напруженості в Сирії. Державний департамент 8 лютого повідомив, що Тіллерсон відвідає Йорданію, Туреччину, Ліван, Єгипет і Кувейт під час його поїздки з 11 до 16 лютого.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Під час цієї поїздки Тіллерсон очолить делегацію США на міністерській зустрічі глобальної коаліції зі знищення угруповання «Ісламська держава» в Кувейті і візьме участь в конференції з відбудови Іраку, яка розпочнеться 13 лютого.

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Це буде третя зустріч глобальної коаліції і перша, відколи екстремісти з угруповання «Ісламська держава» були витіснені зі своїх позицій в Рацці та Мосулі.

Конференція з відновлення Іраку буде присвячена інвестиційним можливостям приватного сектора та міжнародній підтримці із відновлення Іраку.

Сирія і семирічна громадянська війна в цій країні, ймовірно, будуть ключовою темою в переговорах Тіллерсона з лідерами у регіоні.

8 лютого Рада безпеки ООН відхилили заклик щодо введення терміном на один місяць «гуманітарного» припинення вогню в Сирії, з ініціативою про що звернулися Кувейт і Швеція за підтримки США та Франції. Росія виступала проти такого заклику, назвавши його «нереалістичним».

Ідея про «гуманітарне» припинення вогню з’явилася після того, як підтримувані США сили 8 лютого вбили понад 100 просирійських бійців після «неспровокованого нападу» на штаб-квартиру сирійських демократичних сил (SDF).