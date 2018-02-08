В Сирії понад 100 бійців Асада загинули під час авіаудару коаліції на чолі зі США
Унаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми підозрюємо, що сирійські проурядові сили мали намір захопити територію SDF, звільнену від "ІД" у вересні 2017 року", - сказав американський чиновник на умовах анонімності.
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За даними США, в наступі на Сили демократичної Сирії (SDF) брали участь близько 500 осіб, які підтримувались артилерією, танками, ракетними системами.
Чиновник також додав, що в результаті атаки жоден американський солдат не загинув і не був поранений.
Раніше повідомлялося, що міжнародна антитерористична коаліція на чолі з США завдала авіаудар по силах сирійських урядових військ. Службовці коаліції перебували разом з партнерами із SDF тоді, коли були атаковані за 8 кілометрів на схід від узгодженої деконфліктної лінії на річці Євфрат.