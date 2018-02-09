Авіаудар США у Сирії: серед убитих бійців Асада могли бути росіяни, які воювали на Донбасі - ЗМІ

Поки Вашингтон, Дамаск і Москва повідомляють про різні версії удару США в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, ЗМІ намагаються з'ясувати, скільки жертв спричинив удар і чи були серед загиблих росіяни.

Очолювана США коаліція завдала удари по силам президента Башара Асада в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Таким чином американські військові відповіли на напад бійців Асада на штаб Сирійських опозиційних демократичних сил, в якому знаходилися радники коаліції. ЗМІ повідомляють про 100 загиблих, серед яких могли бути російські найманці, які воювали і на Донбасі.

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"У контратаці США в Сирії були задіяні бойові літаки ВПС AC-130, F-15, F-22, бойові вертольоти армії Apache і артилерія Корпусу морської піхоти, вбито 100 росіян і бойовиків Асада в тригодинному бою, який розпочався близько опівночі минулої ночі", - написав 8 лютого в Twitter військовий аналітик Fox News Лукас Томлінсон.

Потім він повідомив, що глава Петагона Джеймс Меттіс назвав удар "самозахистом" і не зміг підтвердити або спростувати інформацію про загиблих. "Ми не думаємо, що там були росіяни, але я не стверджую це", - цитує журналіст Меттіса.

"Ми знаємо, що там були сили, що підтримують режим. Іранські, Асада або російські найманці, я не можу сказати", - заявив Меттіс журналістам, як передає Томлінсон.

Міністерство оборони Росії повідомило, що у результаті ударів коаліції "були поранені 25 сирійських ополченців", про вбитих мова не йде, передає Бі-бі-сі. Командування сил Асада заявило про сімох убитих і 27 поранених, передає Business Insider.

"Російські сили (швидше за все, найманці / хлопці з групи Вагнера, які також боролися в Україні) були вбиті. Ще одне нагадування про те, що Третя світова війна все ще не розпочалася", - написав у Twitter військовий аналітик CNN Майкл Вайс.

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Рекс Тіллерсон відправляється на Близький Схід на тлі зростання напруженості в Сирії.