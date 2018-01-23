СБУ оприлюднила переговори ватажка "Вагнера" з російським генералом (аудіо)

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи телефонних переговорів між ватажком приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Дмитром Уткіним і генералом Збройних сил Росії Євгеном Нікіфоровим (позивний "Тамбов").

Читайте такожКомандиру російських найманців "ПВК Вагнер" дозволено в'їзд до України (документ)Про це повідомляється на сайті СБУ.

На записах можна почути, як Уткін і Нікіфоров обговорюють висунення бойовиків і військової техніки ПВК "Вагнера" на бойові позиції.

За даними СБУ, ця розмова мала місце 27 січня 2015 року.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року СБУ оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна і "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

Як повідомляв УНІАН, СБУ встановила понад 2 тис. членів ВПК "Вагнера". Зокрема, спецслужбам відомі персональні дані членів угруповання, імена та місця проживання.