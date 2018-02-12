Вашингтон не має підстав для "втоми від України" - ЗМІ

П'ять років після Революції Гідності в Україні ознаменувались найбільшими реформами за тридцять років незалежності.

Реформи в Україні не застигли і не зупиняються, наголошує в статті для The Hill Тарас Кузьо, аналітик Центру трансатлантичних відносин університету Джонса Гопкінса. Справді, розмови про "втому від України" в Вашингтоні не на часі, переконаний науковець.

Читайте також"Росія завжди створювала проблему, а потім сідала на зворотній бік столу і виступала як миротворець" – Полторак Кузьо наводить приклади прогресу: звіт Європейської ради визнає, що Україна докладає значних зусиль в боротьбі з відмиванням коштів та тероризмом.

Новий звіт проекту зі Світового судочинства засвідчує покращення в сфері "верховенства права", особливо з питання "безпеки та порядку".

Vox Ukraine, незалежна аналітична платформа зазначає, що реформи було втілено в сфері децентралізації, охорони здоров’я, освіти, створенні антикорупційних установ, регулюванні бізнесу, банківській сфері та в НБУ, наголошує аналітик і нагадує про прогрес в захисті прав жінок в Україні.

Серед реформ, які ще потребують втілення, Кузьо перерахував створення антикорупційного суду, продовження приватизації.

Цим реформам чинять спротив проросійські олігархи та українські популісти, наголошує дослідник, наводячи приклад Юлії Тимошенко, яка є найбільшим супротивником земельної реформи.

Важливо пам’ятати про контекст, в якому проходять реформи, переконаний аналітик. Росія без оголошення почала війну в Україні 5 років тому, і війна щодня забирає життя військових та цивільних.

Три чверті українців вважають, що війна залишиться на тому ж рівні, чи посилиться. Стільки ж переконані, що метою Путіна є зруйнувати незалежність та суверенітет України.

Через агресію Росії, Україна значно розширила оборонний бюджет – до 6% ВВП, що більше ніж у будь-якої країні НАТО. Україна також поновила військово-промисловий комплекс, який може надавати сучасну зброю. Українські збройні сили, які цього року отримають допомогу США, є в найкращому стані ніж будь-коли. Завдяки допомозі США та Канади Міністерство внутрішніх справ України реформувало міліцію радянського зразка на поліцію, також з внутрішніх військ було сформовано добре обладнану Національну гвардію.

На відміну від США, ЄС відносно нещодавно став підтримувати реформи в Україні. ЄС видав 52 рекомендації для парламентських реформ менше двох років тому.

ЄС не може вимагати такого ж рівня реформ від України, як і від східноєвропейських країн, де він пропонував членство та фінансову підтримку реформ. "Східне партнерство" пропонує Україні інтеграцію, але не членство, нагадує науковець.