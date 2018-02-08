Ситник: влада намагалась зруйнувати НАБУ, спротив веденню розслідувань зростає з кожним днем

Він заявляє про «безпрецедентні спроби тиску» як на НАБУ, так і на САП.

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявляє, що влада і правоохоронні органи у другому півріччі минулого року намагались зруйнувати НАБУ, спротив веденню розслідувань зростає з кожним днем.

Читайте такожЕ-декларування в Україні знаходиться під загрозою - голова НАБУЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким прес-конференції у Києві.

«Представники влади, правоохоронних органів зробили все у другому півріччі 2017 року для того, щоб зруйнувати бюро, усунути керівництво бюро від своїх посад, але, незважаючи на це, я маю честь презентувати звіт (діяльності роботи НАБУ за друге півріччя 2017 року – УНІАН), і це свідчить про те, що бюро працює і має підтримку і громадськості, і міжнародних партнерів», - наголосив Ситник.

«Останні півроку – це були безпрецедентні спроби тиску на НАБУ, безпрецедентні спроби знищити наші інституції – і Антикорупційну прокуратуру, і Антикорупційне бюро», - сказав він.

«Я переконаний, що ці спроби не є останніми, і ми відчуваємо, наскільки цей спротив зростає з кожним нашим розслідуванням», - зауважив Ситник.

Директор НАБУ запевнив, що відомство продовжить розслідувати справи попри тиск. «Від себе особисто я запевняю, що ми будемо триматися до останнього і ми готові робити ту роботу, яку робили перед цим. Ви знаєте, що іноді наших працівників арештовують, викидають в інтернет дані з приводу закритих наших працівників. Звичайно, це не допомагає нашій роботі, але якщо хтось думає, що нас можливо залякати чи якимось чином зупинити, то вони помиляються», - заявив Ситник.