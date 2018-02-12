"Зробили їх як дітей": експерт прокоментував ліквідацію російських найманців "Вагнера" в Сирії

За словами Лукашевича, мовчання російських журналістів про загибель найманців пояснюється поширеними міфами про те, що нібито ніхто не має військової переваги над Росією.

Відомий російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич звернув увагу на мовчання російських ЗМІ про знищення російських найманців з приватної військової компанії "Вагнер" у Сирії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Наші офіційні ЗМІ люблять розповідати патріотичну нісенітницю про те, як "команда американського есмінця наклала в підгузки від одного виду Су-24, що пролетів поруч", або як "американський патрульний "Оріон" злякався нашого Су-27", або як "пілот американського винищувача в паніці втік від нашого Су-27" і т. д. і т. п. Але в реальності все навпаки - ось як американці два дні тому знищили в Сирії, за різними оцінками, від 215 до 644 російських найманців з нелегальною "ВЧК Вагнера" з їх озброєнням і важкою технікою, включаючи всі танки. Зробили їх як дітей, навіть не вступаючи в контакт і не втративши жодної своєї людини чи одиниці техніки", - пише він.

За словами Лукашевича, мовчання російських журналістів про загибель найманців пояснюється поширеними міфами про те, що нібито ніхто не має військової переваги над Росією, що росіяни "своїх не кидають", про виведення військ РФ з Сирії і про те, що Росія не бере участь в наземній операції та про відсутність найманців в РФ.

"Послухайте ці переговори і попрощайтеся ще з одним міфом російської пропаганди - що ми боремося в Сирії з міжнародним тероризмом. Насправді ці наймані "герої" на танках поїхали "віджимати завод" та "отримали 3.14зди" - дуже змістовне визначення з перших вуст того, що ми робимо в Сирії", - пише Лукашевич.

Нагадаємо, в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що 9 лютого в Сирії ліквідували сотню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Згодом стало відомо, що кількість вбитих бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" досягла понад 200 осіб.