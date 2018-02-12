У мережі з'явилися імена вбитих в Сирії російських найманців "Вагнера"

Деякі з вбитих бойовиків «ПВК Вагнера», за наявними даними, раніше воювали на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team посилаючись на інформацію анонімних інтернет-дослідників повідомила імена кількох найманців російської «ПВК Вагнера», вбитих у Сирії 7 лютого.

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Як зазначено в публікації CIT в Facebook, в соцмережах з'явилися перші повідомлення від родичів і товаришів по службі росіян, загиблих в сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого. Згідно з офіційним повідомленням антиігіловської коаліції на чолі з США, саме в цей день від ударів союзників загинуло не менше 100 бійців військ Асада, які наступали на штаб «Сирійських демократичних сил». Як повідомляють різні джерела, серед загиблих були російські найманці.

«Анонімні інтернет-дослідники повідомили про загибель Олексія Ладигіна з Рязані, а також Станіслава Матвєєва та Ігоря Косотурова з міста Азбест Свердловської області. Щодо Ладигіна і Косотурова є інформація, що вони раніше воювали на Донбасі», - йдеться в повідомленні.

У CIT також вказують, що їм вдалося виявити повідомлення «Балтійського окремого козацького округу», про загибель в Сирії «сотника» Володимира Логінова.

«Навряд чи можливо встановити загальну кількість загиблих від американських ударів «вагнерівців», проте сам факт їх загибелі вже не може викликати сумнівів. Звертає на себе увагу те, що пости про їх загибель з'явилися незвичайно швидко — зазвичай родичі і товариші по службі дізнаються про загибель бійців ПВК тільки через кілька тижнів або навіть місяців», - зазначаються в публікації.

Нагадаємо, 9 лютого стало відомо, що в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

За наступними даними, кількість вбитих бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" досягла понад 200 осіб.