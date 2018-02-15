"Вимкнули автопілот і почали знижуватися": росЗМІ розповіли про фатальну помилку пілотів Ан-148

Датчики швидкості обледеніли і працювали невірно, оскільки забули увімкнути їх обігрів.

Фахівцям Міждержавного авіаційного комітету вдалося отримати дані з мовного самописця Ан-148, що впав під Москвою.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, судячи з розмов у кабіні, пілоти відразу помітили розбіжності у показниках швидкості.

Відзначається, що датчики швидкості обледеніли і працювали невірно, оскільки забули увімкнути їх обігрів.

«Пілоти Ан-148 не могли зрозуміти, чому прилади показують різну швидкість, вимкнули автопілот і стали знижуватися. А цього робити було не можна. Перед самим падінням почалася паніка і пілоти вже не контролювали ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебував 71 чоловік (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148.