Скотланд-Ярд перевіряє версію про самогубство Литвиненка

Слідство у справі про загибель Олександра Литвиненка перевіряє версію про те, що колишній підполковник ФСБ наклав на себе руки, щоб дискредитувати російського президента Володимира Путіна, пише у понеділок газета The Independent.

Лондонська поліція все більше сумнівається в достовірності передсмертної записки Литвиненка, яку він підготував за два дні до смерті. Слідчі поки не кваліфікують те, що сталося з Литвиненком як умисне вбивство і перевіряють надані ним свідчення про події 1 листопада, коли він імовірно був отруєний.

Як заявило виданню одне з джерел, близьких до слідства, Литвиненко "був людиною з яскравим минулим", тому "все не так просто". Проте, версія про самогубство на даний момент не є основною.

За даними газети, поліцейські ні на крок не наблизилися до відповіді на питання, яким чином в організм Литвиненка потрапив радіоактивний полоній 210. Сліди цієї речовини були виявлені не тільки в аналізах загиблого, але і в нього вдома, а також в готелі і в барі на Піккаділлі, де колишній співробітник ФСБ зустрічався зі своїми інформаторами.

Тим часом один з високопоставлених британських посадовців порадив The Independent не вірити версії про те, що Литвиненко сам організував свою смерть. "Слід пам`ятати, що ця людина була насторожі 24 години на добу. Звичайні методи вбивства могли й не спрацювати", - пояснив співбесідник видання.

Нагадаємо, 43-річний Литвиненко помер увечері 23 листопада в одній з лондонських лікарень. Цьому передували три тижні госпіталізації, протягом яких лікарі намагалися встановити, що стало причиною отруєння пацієнта.

У своєму передсмертному посланні, яке Литвиненко продиктував одному зі знайомих, він звинуватив у своїй смерті російського президента.

Лента.ру