У справі Литвиненка знайшли вже і слід ЮКОСа

У справі загиблого екс-агента ФСБ Олександра Литвиненка несподівано спливла тема ЮКОСа.

Британська The Times опублікувала інтерв`ю з колишнім заступником керівника ЮКОСа Леонідом Невзліним, що проживає зараз в Ізраїлі. За словами Невзліна, за декілька тижнів до смерті Олександр Литвиненко літав до Ізраїлю, щоб передати йому якесь досьє. Матеріали торкалися справи ЮКОСа і ролі Кремля в розвалі нафтової компанії і переслідуванні її керівництва. Сьогодні ці документи будуть передані Скотленд-Ярду. За словами Невзліна, передати досьє британським правоохоронним органам було його обов’язком. «У Олександра була інформація про злочини, здійснені при прямому втручанні російського уряду. Він нещодавно передав мені і моїм адвокатам документи, що проливають світло на найважливіші аспекти справи ЮКОСа», – заявив Невзлін. Як відзначає The Times, Литвиненко, ймовірно, зібрав нові, «вражаючі» матеріали у справі ЮКОСа, що стосуються долі тих, хто намагався протистояти розвалу компанії. У зв`язку з цим фактом британська поліція тепер намагається з`ясувати, чи не міг Литвиненко нажити собі ворогів серед російських олігархів.

Тим часом у вихідні стало відомо, що антитерористичне відділення Скотленд-Ярду виявило сліди радіації практично у всіх місцях, де Олександр Литвиненко бував незадовго до отруєння. За повідомленнями «Бі-бі-сі», сліди радіоактивного зараження знайдені в суші-барі, де екс-агент зустрічався з італійським експертом у області спецслужб Маріо Скарамеллою, а також в барі готелю, де Литвиненко розмовляв з колишнім співробітником ФСБ Андрієм Луговим і його дотепер не знайденим супутником. Частинки радіоактивних речовин знайдені також в одному з номерів в тому ж готелі і в будинку покійного на півночі Лондона. Всі ці приміщення зараз знезаражують. Всім відвідувачам і клієнтам лондонського готелю і ресторану, яких відвідував Літвіненко, рекомендовано звернутися до медиків-фахівців з радіації для обстеження.

Дружина Литвиненка Марина вже пройшла аналіз на наявність радіації. За повідомленнями британських ЗМІ, ніякої загрози її здоров`ю не знайдено. У сотень лондонців тим часом виникли панічні настрої. Вони дзвонять на спеціально відкриту «гарячу лінію» і в масовому порядку звертаються до лікарів.

Розтин тіла Литвиненка дотепер не проведено. За повідомленнями, влада і керівництво медустанови, в якій знаходиться тіло екс-агента, побоюються за здоров`я патологоанатомів. У пресі мусуються чутки, що коктейль, яким імовірно був отруєний Литвиненко, є «новітньою розробкою» спецслужб (прямий натяк, що російських) і тому контакт з цими речовинами може бути надзвичайно небезпечним. Sunday Times повідомляє, що сліди радіоактивної речовини полоній-210 було знайдено в організмі Литвиненка лише завдяки новітнім комп`ютерним технологіям. «У багатьох інших країнах його б взагалі не знайшли – можливо, саме тому його і використовували», – підсумовує щотижневе видання. У зв`язку з новими фактами британська поліція класифікує тепер смерть Литвиненка як «підозрілу», а не як «смерть з невідомих причин». За словами міністра внутрішніх справ Джона Ріда, «відпрацьовуються всі можливі версії загибелі Литвиненка, і поки не виключена жодна із них».

Газета.ру