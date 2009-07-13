Путін впевнений, що невдовзі газу купуватимуть більше, ніж до кризи

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН прогнозує, що найближчими місяцями попит на газ збільшуватиметься.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні на засіданні президії уряду Росії.

«Всі наші великі підприємства переживають непрості часи через зниження і попиту, і цін на їхні товари, і "Газпром", незалежні виробники, звичайно, не виключення. У першому півріччі видобуток газу скоротився на 20,8%», - сказав В.ПУТІН.

«Проте, ми упевнені, що вже найближчими місяцями, в міру одужання економіки, споживачі газу як в Росії, так і за кордоном почнуть збільшувати свої закупівлі», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, у більш довгостроковій перспективі попит на енергоносії, зокрема на газ, не тільки відновиться, але й значно перевищить докризовий рівень. «До цього ми, звичайно, повинні бути готові. Дані перших днів липня саме підтверджують правильність цієї оцінки», - сказав російський прем`єр.

В.ПУТІН підкреслив: «Відповідно, ми не повинні відмовлятися від намічених планів розвитку галузі», і додав, що в інвестиційній програмі "Газпрому" слід зберегти найважливіші, пріоритетніші проекти, такі як освоєння нових родовищ на Ямалі і Камчатці, диверсифікація газотранспортних маршрутів, розвиток потужностей з виробництва зрідженого природного газу.

Окрім цього, він повідомив, що в цілому уточнений обсяг інвестиційної програми "Газпрому" становить 775 млрд. рублів (24,2 млрд. дол.).

Як повідомляв УНІАН, 7 липня офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що Україна збільшила заявку на купівлю газу в липні в чотири рази порівняно з червневими обсягами. За його словами, у червні відбір газу становив 33 млн. кубометрів на добу. "А в липні Україна підняла заявку вже до 120 млн. кубометрів на добу. Фактичний відбір газу у перший тиждень липня Україна збільшила у 4 рази", - заявив С.КУПРІЯНОВ.