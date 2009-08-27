Лукашенко розповів про свого Колю: це мій хрест, ось я його несу

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що вимушений завжди брати із собою свого молодшого п`ятирічного сина Миколу через прихильність дитини до нього.

Про це О.ЛУКАШЕНКО повідомив в інтерв`ю ІТАР-ТАСС спеціально для газети «Вести», ІТАР-ТАСС і телеканалу «Россия» (інтерв`ю опубліковане сьогодні в газеті «Вести»).

«Так у мене доля склалася, це не тому що я піарю. Відверто вам скажу, що якщо мене немає вдома, він не спить, не їсть, це взагалі не дитина. Ось він прив`язаний, як хвіст, і це вже не перший рік. Я в закордонне відрядження вимушений його брати, тому що він не спатиме, він дійде до знемоги. Все, зі мною в літаку він поспить, поїсть - він прив`язаний, і він прив`язаний до батька - ну що, я його повинен відштовхувати, він що, мені заважає?» - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає необгрунтованою критику на свою адресу за те, що п`ятирічний Микола присутній на офіційних переговорах. «Ну, було одного разу, я говорю: «Колю, сядь поряд, ну не треба на коліна, це ж офіційні переговори». Він тут влаштував скандал: «Ні, я хочу з тобою на коліна. Ти мій тато, я хочу з тобою на коліна». Ну що тут скажеш, коли вже оператори сидять, журналісти, всі – «Гаразд, сядь ти вже на коліна», - пояснив він, коментуючи першу поїздку з сином до Азербайджану.

О.ЛУКАШЕНКО також повідомив, що присутність його сина Миколи під час зустрічі з Папою Римським БЕНЕДИКТОМ XVI була ініційована самим главою Римо-католицької церкви.

О.ЛУКАШЕНКО назвав свого молодшого сина талісманом. «Нормальна дитина, дуже рухлива, вибачте за нескромність, розумний хлопчик. Він у 5 років, ще 5-ти років немає, він все розуміє, все знає, де що можна, де не можна. Тому це вже, знаєте, як, може, грубо скажу, як талісман мій, це мій хрест, ось я його несу».