В районі найбільшої в Центральній Азії ГЕС стався землетрус

Землетрус магнітудою 5 балів стався в Таджикистані о 19:09 за місцевим часом у суботу.

Як передає РІА Новости, про це повідомив черговий душанбинської сейсмостанції.

Співбесідник агентства зазначив, що епіцентр землетрусу знаходився в районі найбільшої в Центральній Азії Нурекської гідроелектростанції.

За його словами, магнітуда в епіцентрі, що знаходився за 100 кілометрів на схід від Душанбе, становила 4,5-5 балів, в столиці республіки - 4 бали.

Дані про жертви і руйнування не надходили.

За даними співбесідника агентства, це вже четвертий підземний поштовх, зареєстрований в Таджикистані за останній тиждень.