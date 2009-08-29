В районі найбільшої в Центральній Азії ГЕС стався землетрус
20:46, 29 серпня 2009Світ
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Магнітуда - 5 балів
Землетрус магнітудою 5 балів стався в Таджикистані о 19:09 за місцевим часом у суботу.
Як передає РІА Новости, про це повідомив черговий душанбинської сейсмостанції.
Співбесідник агентства зазначив, що епіцентр землетрусу знаходився в районі найбільшої в Центральній Азії Нурекської гідроелектростанції.
За його словами, магнітуда в епіцентрі, що знаходився за 100 кілометрів на схід від Душанбе, становила 4,5-5 балів, в столиці республіки - 4 бали.
Дані про жертви і руйнування не надходили.
За даними співбесідника агентства, це вже четвертий підземний поштовх, зареєстрований в Таджикистані за останній тиждень.
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