Католики і протестанти відзначають Великдень

Католики і протестанти відзначають сьогодні Великдень.

Як повідомляє радіо «Свобода», у Ватикані в Соборі Святого Петра проходить передвеликодня служба. Вперше її служить Папа Римський Бенедикт XVI. Звертаючись до віруючих, понтифік закликав їх молитися Воскреслому Господові, щоб позбавити мир від насильства та корупції.

У християнському розумінні Великдень символізує собою позбавлення від зла і початок нового життя.

Великдень не має постійної календарної дати і кожен рік святкується в різний час, оскільки за часів євангельських подій у Палестині користувалися місячним календарем, а не сонячним, за яким живе сучасне людство.

Різниця в датах між святкуванням Великодня визначається різницею стилів. Формула визначення дати була встановлена на Нікейському соборі в IV столітті, згідно з якою Свято Воскресіння Христового відзначається в першу неділю після весняного рівнодення. Оскільки східна і західна церкви користуються різними стилями, то дати Великодня найчастіше розходяться.

У православних християн сьогодні Вербна неділя.

Як повідомляє НТВ, у Вербну неділю згадують один із днів життя Ісуса Христа, коли він верхи на молодій ослиці в`їхав у Єрусалим, і все місто вийшло йому назустріч.

Люди вистилали шлях Ісуса пальмовими гілками і вітали його вигуками: «Осанна!» - так зверталися тільки до царя. Причиною загального тріумфування стало диво, яке Христос зробив напередодні, воскресивши Лазаря.

Проте торжество входу в Єрусалим було одночасно і передвісником страждань Ісуса - через кілька днів його було розп’ято. Тому тиждень від Вербної неділі до Великодня називається Страсним – на згадку про останні дні земного життя і смерті Спасителя.