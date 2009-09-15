В Інгушетії обстріляний аеропорт

В Інгушетії в ніч на вівторок, 15 вересня, обстріляний будинок аеропорту в станиці Орджонікідзевська, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на прес-службу МВС республіки.

Вогонь по аеропорту, розповіли співрозмовники агентства, вівся з автоматів і гранатометів. В результаті обстрілу в одному з підсобних приміщень виникла пожежа, з якою вдалося оперативно впоратися.

На годину раніше в центрі м. Назрань були вбиті троє людей. За одними даними, знищено бойовиків, які відкрили вогонь по представниках правоохоронних органів, за іншими – троє осіб загинули в результаті обстрілу адміністративного будинку в центрі Назрані, де розташовані відділення пошти та управління електрозв`язку республіки. Обстріл будинку, повідомляє ІТАР-ТАРС, протягом кількох хвилин вела група з 5-6 осіб.