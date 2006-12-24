Заарештований Маріо Скарамелла, який зустрічався з Литвиненком у день отруєння
16:59, 24 грудня 2006Світ
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Раніше його підозрювали у торгівлі зброєю
Італійська поліція заарештувала сьогодні в Неаполі Маріо СКАРАМЕЛЛА.
Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на італійські інформагентства, М.СКАРАМЕЛА був арештований одразу після повернення з Великобританії.
Відомо, що прокуратура Рима проводила розслідування щодо можливої причетності М.СКАРАМЕЛЛА до порушення державної таємниці і незаконної торгівлі зброєю.
Крім того, М.СКАРАМЕЛЛА зустрічався з колишнім співробітником ФСБ Росії Олександром Литвиненком в Лондоні, в день його отруєння полонієм-210.
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