Заарештований Маріо Скарамелла, який зустрічався з Литвиненком у день отруєння

16:59, 24 грудня 2006
Світ
821

Раніше його підозрювали у торгівлі зброєю

Італійська поліція заарештувала сьогодні в Неаполі Маріо СКАРАМЕЛЛА.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на італійські інформагентства, М.СКАРАМЕЛА був арештований одразу після повернення з Великобританії.

Відомо, що прокуратура Рима проводила розслідування щодо можливої причетності М.СКАРАМЕЛЛА до порушення державної таємниці і незаконної торгівлі зброєю.

Крім того, М.СКАРАМЕЛЛА зустрічався з колишнім співробітником ФСБ Росії Олександром Литвиненком в Лондоні, в день його отруєння полонієм-210.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter