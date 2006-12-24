Заарештований Маріо Скарамелла, який зустрічався з Литвиненком у день отруєння

Італійська поліція заарештувала сьогодні в Неаполі Маріо СКАРАМЕЛЛА.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на італійські інформагентства, М.СКАРАМЕЛА був арештований одразу після повернення з Великобританії.

Відомо, що прокуратура Рима проводила розслідування щодо можливої причетності М.СКАРАМЕЛЛА до порушення державної таємниці і незаконної торгівлі зброєю.

Крім того, М.СКАРАМЕЛЛА зустрічався з колишнім співробітником ФСБ Росії Олександром Литвиненком в Лондоні, в день його отруєння полонієм-210.