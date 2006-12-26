Україна не втручатиметься у внутрішні справи Туркменистану

В Україні вітають позитивний розвиток процесу формування нової влади в Туркменістані, зокрема, рішення Народної Ради Туркменістану щодо проведення виборів нового глави держави на альтернативній основі.

Як ідеться у заяві МЗС України, переданій агентству УНІАН, українська сторона з повагою ставиться до суверенного права туркменського народу обирати Президента згідно з Конституцією держави.

Україна висловлює сподівання, що жодна країна не втручатиметься у цей важливий суспільний процес. Зі свого боку, Україна продовжуватиме дотримуватися у своїй державній політиці принципів невтручання у внутрішні справи та поваги до суверенітету інших держав.

Україна прагне і надалі розбудовувати плідне співробітництво з дружнім Туркменистаном за різними напрямками взаємовигідної співпраці