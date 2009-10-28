США не виключають можливості військового удару по Ірану

США як і раніше не виключають можливість завдання військового удару по Ірану у випадку, якщо Тегеран не зробить найближчим часом помітних кроків зі згортання своєї ядерної програми.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив вчора у Вашингтоні помічник Президента США з національної безпеки Джеймс ДЖОНС.

"Ми нічого не виключаємо й ні від чого не відмовляємося", - сказав Дж.ДЖОНС. За його словами, "зараз Іран повинен слідувати своїм зобов`язанням".

При цьому, говорячи про перспективу запровадження санкцій, помічник американського Президента відвів тегеранскому керівництву достатньо короткий термін для ухвалення рішень. "Протягом невеликого відрізка часу ми подивимося, чи вдасться прийти до конкретних результатів, які нам необхідні. Якщо подібного не вийде, то ми будемо до цього готові", - запевнив Дж.ДЖОНС.