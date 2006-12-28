Від пташиного грипу померли вже 10 єгиптян

У Єгипті зареєстрована десята смерть від пташиного грипу, повідомляє радіо «Свобода». Всього з 2003 по 2006 рік в світі підтвердилися 252 випадки інфікування людей вірусом пташиного грипу, з них 148 закінчилися летальним результатом. Перші випадки зараження людини вірусом сталися в 2003 році в Китаї і В`єтнамі, до 2005 року в списку країн-носіїв вірусу опинилися також Камбожда, Індонезія, Таїланд.

У 2006 році перші випадки інфікування, у тому числі і з летальним результатом, були зафіксовані в Азербайджані, Єгипті, Судані, Іраку, Туреччині і Джібуті (Африка), повідомляє сайт Усесвітньої організації охорони здоров`я. У Росії випадків зараження людини вірусом H5N1 не зафіксовано.

В той же час в Росії збільшується число регіонів, де від пташиного грипу гинуть дикі і домашні пернаті. Так, з початку 2006 року захворювання птахів грипом було зареєстроване в 93 неблагополучних населених пунктах на території 15 російських суб`єктів. Так, раніше вірус H5N1 був виявлений у дикого перелітного птаха в Тюкалінському, Полтавському і Нововаршавському районах Омської області, в республіці Тува на озері Убса-нур, в області Томська, в Краснодарському і Ставропольському краях, Дагестані і Волгоградській області.

Газета.ру