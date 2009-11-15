Президент України привітав Махмуда Аббаса
"До Близького Сходу прикута підвищена увага"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав президента Палестинської національної адміністрації Махмуда АББАСА з нагоди національного свята - Дня проголошення незалежності Палестини.
Про це повідомляє сайт Президента України.
«Переконаний, що Україна та Палестина мають добрі перспективи для подальшого розвитку плідного і взаємовигідного співробітництва у багатьох важливих сферах», - зазначив В.ЮЩЕНКО у своєму привітанні.
Він зуважив, що “до регіону Близького Сходу прикута підвищена увага й очікування міжнародної спільноти”. Президент України висловив упевненість, що “врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН є головною запорукою майбутнього мирного співіснування двох держав – Ізраїлю та Палестини - в міжнародно визнаних і безпечних кордонах”.
В.ЮЩЕНКО побажав М.АББАСУ доброго здоров`я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому палестинському народові – миру, злагоди, добра і процвітання.