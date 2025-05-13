Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.

Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Таку думку колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Волкер упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте зараз, за його словами, "Путін не готовий".

"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього", - пояснив він.

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Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:

"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".

Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.

"Це не допоможе. Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати [в переговорах] міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти - і всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде [після переговорів], звинуватить Україну у всіляких речах, і в людей складеться заплутана картина", - пояснив він.

У зв'язку з цим він вважає, що важлива міжнародна участь у конкретних питаннях, як-от обмін полоненими, тимчасове припинення вогню в певній зоні або відмова від ударів по енергетичних об'єктах.

Він також заявив, що після припинення вогню, потрібно використовувати цей час з розумом.

"Ми повинні інвестувати у військовий потенціал України, навчання, європейські сили стримування, економічний розвиток, якомога швидшу інтеграцію України в ЄС, щоб утримати Путіна від майбутніх атак", - попереджає Волкер.

Переговори в Стамбулі

Як повідомляв раніше УНІАН, російський диктатор Володимир Путін, виступаючи вночі 11 травня, проігнорував пропозицію України щодо 30-денного перемир'я, а натомість висунув іншу - провести прямі переговори РФ і України 15 травня в Туреччині без попередніх умов.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість прилетіти до Стамбула, де має відбутися зустріч України та РФ.

Зі свого боку Зеленський заявив, що це "дуже важливі слова". Він нагадав, що підтримав Трампа з ідеєю про повне і безумовне припинення вогню. За його словами, ця ініціатива може дати основу дипломатії.

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