Тігіпко позитивно оцінює дії Барака Обами

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО позитивно оцінює дії Президента США Барака ОБАМИ, який заради реформ жертвує своїм рейтингом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував затвердження Сенатом США запропонованого Б.ОБАМОЮ плану реформи національної системи охорони здоров’я, що стала наймасштабнішою з початку 1960-х років. (Відповідно до плану, забороняється відмовляти в страховці людям, які мають тяжкі хронічні захворювання, бідні американці отримають субсидії на страхування, а для їх заможних співгромадян і роботодавців будуть відповідним чином підвищені податки).

«Нещодавно американські соціологи зафіксували падіння рівня схвалення дій ОБАМИ нижче за 50%, хоча від дня його вступу на посаду минуло менше року. Це плата за готовність здійснювати реформи, навіть якщо значна частина суспільства не готова їх поки сприймати”, - зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, американська система охорони здоров`я була однією з найбільш неефективних і несправедливих у світі. “Фактично вона працювала на інтереси лікарень і фармацевтичних компаній, а не звичайних громадян. Взявшись за її перебудову, ОБАМА показав, що думає про те, як змінити країну, а не про підготовку до переобрання на другий термін», - заявив С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що коли американському Президентові доводиться долати егоїзм співгромадян, то майже вся українська політична еліта “хронічно хворіє на популізм лівацького спрямування”.

«Більшість наших політиків забули, що таке реформи. Обіцянки підвищення пенсій і зарплат за наявності величезної діри в держбюджеті - це не програма реформ. В Україні вже сформувалася критична маса громадян, які розуміють, що завданням влади в жодній країні світу не може бути безкоштовно нагодувати всіх мешканців. Завдання влади – створити умови, щоб вони могли прогодувати себе самі», - заявив кандидат у Президенти.