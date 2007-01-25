Вулиці перейменують на честь олігархів

Найближчим часом вулиці російських міст можуть бути перейменовані на честь олігархів-меценатів. Громадська палата пропонує звеличувати бізнесменів з метою стимулювання бажання робити добрі справи, пише у четвер "Комсомольская правда".

Як нагадує видання, таке вже було в царській Росії - прізвища найбільш щедрих меценатів привласнювали вулицям, а за "благодійні звершення" вішали ордени.

За даними газети, такі пропозиції прозвучали днями на "круглому столі" в Громадськый палаті, де серйозно турбувалися неекономічними, тобто моральними стимулами для російських бізнесменів.

Там також розповіли і про результати анкетування на цю тему: 98% опитаних вважають, що "заходи з боку держави з морального заохочення суб`єктів благодійної діяльності можуть стимулювати їхню участь в ній". Така одностайність не випадкова: більше половини анкетованих (всього їх було понад 800) - підприємці.

А 48% опитаних щиро вважають, що "існує необхідність" заснувати спеціальні нагороди, наприклад, орден Милосердя (за допомогу дитбудинкам і лікарням), орден Пурпурного серця (за меддопомогу дітям) і навіть орден "Меценат" трьох ступенів - "в ознаменування подвигів з надання допомоги" і залежно від розміру пожертвувань.

Тим часом в російському уряді вже розроблений проект ухвали по "неекономічній підтримці" меценатів. Такий самий документ лежить і в уряді Москви.

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