Черномирдін про Тарасюка, МЗС і внутрішні усобиці

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає внутрішньою справою України питання про статус міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН і « 5 каналу».

«Я знаю, що є Міністерство закордонних справ, а хто міністр - це справа внутрішня, це справа керівництва держави: ТАРАСЮК - значить ТАРАСЮК, не ТАРАСЮК - значить інший», - сказав посол.

Водночас В.ЧЕРНОМИРДІН визнав, що боротьба між владними інституціями позначається на іміджі України. «Я можу сказати безвідносно України, Росії або іншої держави, що будь-які протистояння всередині держави завдають колосального збитку економіці, рівню життя людей. Нічого шкідливішого і небезпечнішого за внутрішні усобиці не буває, і це не може не позначатися на міждержавних відносинах», - сказав він.